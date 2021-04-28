В Дагестане ищут новые источники энергии

В ходе прямой линии с врио Главы Республики Дагестан в числе других вопросов обсуждались перебои в подаче электроэнергии. Отвечая на вопрос, Сергей Меликов напомнил, что все объекты энергетического комплекса республики относятся к пятидесятым, шестидесятым годам прошлого века. Данное оборудование не выдерживает современные объемы потребления электроэнергии. В связи с этим в регионе происходит поиск альтернативных источников энергии, не зависимых от электросетей. Особенно актуальным, по мнению Сергея Меликова, это станет для отдаленных районов республики.

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