Экономика

В Дагестане ищут новые источники энергии

Оставить комментарий

В ходе прямой линии с врио Главы Республики Дагестан в числе других вопросов обсуждались перебои в подаче электроэнергии. Отвечая на вопрос, Сергей Меликов напомнил, что все объекты энергетического комплекса республики относятся к пятидесятым, шестидесятым годам прошлого века. Данное оборудование не выдерживает современные объемы потребления электроэнергии. В связи с этим в регионе происходит поиск альтернативных источников энергии, не зависимых от электросетей. Особенно актуальным, по мнению Сергея Меликова, это станет для отдаленных районов республики.

Также читают:

Владимир Васильев обсудил в режиме ВКС проблемы да...
В Кизляре отремонтируют 16 улиц по приоритетному п...
В городе Дагестанские Огни реализуются инвестпроек...
Московские специалисты будут развивать туризм в Аг...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *