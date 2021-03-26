Образование

В Дагестане интегрируют образование и производство

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Интеграцию образования в производство обсудили на Совете при Главе РД по науке и образованию. Сергей Меликов выступил на заседании и обозначил задачи на ближайшее время.

«Состояние системы образования оказывает прямое влияние на экономику, социально-экономическое положение республики в целом и отдельных направлений, которые могут повысить благосостояние жителей Дагестана. В значительной степени благодаря учреждениям образования из детей вырастают люди, которые способны улучшать качество жизни населения и задавать новые направления, по которым сегодня современный мир развивается. Детский сад, школа, вуз – это цепочка, которая воспитывает гражданина, человека, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, ощущающего себя частью ее истории и культуры. Сегодня, когда республика остро нуждается в настоящем рывке в развитии, состояние образовательной системы, ее качество особенно важны», – отметил глава республики.

Меликов добавил, что именно интеграция системы образования поможет выпускникам вузов устраиваться на работу по профессии. Профессиональные кадры будут работать так, чтобы помогать развитию реального сектора экономики республики.

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