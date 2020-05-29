В Дагестане идет строительство трех медицинских центров по проекту Минобороны

В Каспийске и Дербенте, а также в селе Ботаюрт МО «Хасавюртовский район» строятся модульные госпитали по проекту Министерства обороны РФ.

Многофункциональный госпиталь в Каспийске возводят 700 строителей. Уже проведено армирование и бетонирование 700 кв.м. фундамента. Новый госпиталь, по словам мэра города, позволит разгрузить городскую больницу, отделения которой перепрофилированы для лечения больных коронавирусом. Госпиталь в Каспийске вместит 76 пациентов.

В Дербенте строится госпиталь, рассчитанный на 62 места. Мэр Хизри Абакаров осмотрел строительную площадку. Там проводится армирование и заливка фундамента. Градоначальник поблагодарил всех принимающих участие в строительстве и отметил, что городу очень нужна еще одна больница.

В Ботаюртовском госпитале также будет 62 места. Здесь круглые сутки работают 40 единиц техники, объект будет сдан в намеченные сроки.

Центры, оснащенные современным диагностическим оборудованием, будут переданы республике для улучшения системы здравоохранения.