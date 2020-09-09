Экономика

В Дагестане идет строительство 77 социальных объектов на общую сумму 14,8 млрд рублей

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Владимир Васильев провел совещание для обсуждения вопросов, связанных со строительством социальных объектов в Дагестане. Речь идет о том, что строит ГВСУ № 4 Минобороны России.

По словам главы республики, благодаря строительству школ и садиков, в регионе удается постепенно ликвидировать трехсменку и нехватку мест в детсадах. Проект поддержал Президент страны Владимир Путин. Таким образом, Министерство обороны строит в республике 77 объектов.

Для работы на стройплощадках привлекаются студенты строительных факультетов. Мастер обучает несколько учеников современным технологиям строительства. Это ускоряет работу до 8 раз.

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