В Дагестане идет строительство 77 социальных объектов на общую сумму 14,8 млрд рублей

Владимир Васильев провел совещание для обсуждения вопросов, связанных со строительством социальных объектов в Дагестане. Речь идет о том, что строит ГВСУ № 4 Минобороны России.

По словам главы республики, благодаря строительству школ и садиков, в регионе удается постепенно ликвидировать трехсменку и нехватку мест в детсадах. Проект поддержал Президент страны Владимир Путин. Таким образом, Министерство обороны строит в республике 77 объектов.

Для работы на стройплощадках привлекаются студенты строительных факультетов. Мастер обучает несколько учеников современным технологиям строительства. Это ускоряет работу до 8 раз.