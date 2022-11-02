В Дагестане идет реконструкция 56 объектов аварийных газовых сетей протяженностью 58,9 км

Об этом рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленар Мансуров на совещании по вопросу о предварительных итогах подготовки к осенне-зимнему периоду 2022 – 2023 годов под руководством премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Как отметил Ленар Мансуров, в рамках подготовки мероприятий к ОЗП 2022-2023 идет реконструкция аварийных газовых сетей в количестве 56 объектов протяженностью 58,9 км. Общий объем запланированных средств составляет 698 млн рублей.

«Запланированные мероприятия по обеспечению бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей к зиме 2022-2023 годов выполнены в полном объеме в соответствии с утвержденными графиками работ. Строительно-монтажные работы по указанным объектам запланировано на конец января 2023 года, объявлены торги на проведение проектно-изыскательных работ», — поделился Мансуров.