Экономика

В Дагестане готовятся побить прошлогодний рекорд урожая винограда

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В Дагестане ожидается высокий урожай винограда. По словам аграриев, он может побить прошлогодний рекорд.

Планы на урожай винограда были озвучены в рамках заседания правительства Дагестана.

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что в прошедшем году дагестанским аграриям удалось собрать рекордный урожай винограда – 238 тыс. тонн, что на 29,1 тыс. тонн больше чем в 2020 году. В этом году прогноз по урожаю превышает показатели прошлого года и составляет свыше 240-250 тысяч тонн.

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