В Дагестане готовятся к возможным ЧС в результате обильных осадков

Обильные дожди затопили улицы в Махачкале. По информации мэрии, в городе работает 16 мобильных бригад, которые заняты очищением ливневых стоков от засоров. По 17 адресам проводятся работы по ликвидации аварий на электросетях. Восстановлена работа насосной станции в микрорайоне «Пальмира».

Сейчас затоплена махачкалинская подстанция «Приморская», которая обслуживает поселки «Редукторный» и «Турали».

По информации министра энергетики и ЖКХ РД Ризвана Мурадова, в целом по республике обесточены 17 воздушных линий – в основном, это центральные районные электросети, более 300 трансформаторных пунктов. Без света остаются 30 населенных пунктов.

По информации ГУ МЧС по РД, в Тляратинском районе пострадало 17 населенных пунктов, 7 из них остались без связи, в Цунтинском – 46, на Бежтинском участке – 9. Комиссия оценивает ущерб для оказания жителям материальной помощи.

Сергей Меликов поблагодарил МЧС за работу. Глава республики отметил, что вероятность сильных осадков сохраняется и нужно всем оставаться на чеку.