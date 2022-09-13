В Дагестане готовятся к строительству мусоросортировочных комплексов

Генеральный директор ООО «РЭО» Игорь Гетманов прокомментировал подписание Концессионных соглашений, заключенных между Правительством Республики Дагестан и ООО «Республиканский экологический оператор».

Игорь Гетманов напомнил, что в рамках создания системы обращения с отходами в октябре 2021 года в Республике Дагестан был создан Республиканский экологический оператор.

«В рамках заключённого договора с компанией ООО «СК «Гидрокор» предусмотрена разработка проектно-сметной документации на строительство трёх сортировочных комплексов и трёх полигонов.

В настоящий момент данная проектно-сметная документация проходит государственную и экологическую экспертизы. Мусоросортировочный комплекс проходит республиканскую экспертизу.

Гетманов выразил надежду, что в октябре 2022 года мы получим положительный ответ по всем этим экспертизам, это позволит в соответствии с планами и сроками дальше осуществлять мероприятия по заключению договоров на строительство данных объектов.