В Дагестане готовятся к проведению цифрового шествия «Бессмертный полк»

В Минмолодежи прошло совещание по проведению цифрового шествия «Бессмертный полк». Речь шла о модерации заявок. Заявки отбирают для того, чтобы в парад не попали фотографии нацистов, коллаборационистов или изображения, не относящиеся к Великой Отечественной войне.

К модерации будут привлекать волонтеров и больше 200 студентов республиканских вузов.

Впервые «Бессмертный полк» прошел в онлайн формате в прошлом году из-за пандемии. В нем приняли участие 2,5 млн человек. Трансляция в Интернете длилась 20 дней. Ее посмотрели 25 млн человек.