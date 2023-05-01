В Дагестане готовятся к проведению Российской выставки племенных овец и коз

Вице-премьер Дагестана Нариман Абдулмуталибов ознакомился с ходом обустройства площадки стадиона «Анжи-арена» в Каспийске, где с 16 по 19 мая пройдёт XXIII Российская выставка племенных овец и коз.

В поездке вице-премьера сопровождали министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков и другие члены оргкомитета выставки, они проверили, как идет исполнение мероприятий, прописанных в дорожной карте по проведению масштабной выставки, и обсудили другие организационные вопросы.

На сегодняшний день на территории стадиона уже определены места для размещения выставочных животных, ярмарки-выставки продукции АПК и народных художественных промыслов, проведения культурных мероприятий, а также утверждена карта-схема их расположения.