В Дагестане готовят законопроект для сохранения национальных языков

Накануне Международного дня родного языка в Центре этнической культуры прошел круглый стол по вопросу «Сохранение языкового многообразия народов Дагестана как приоритетная задача государственной национальной политики в республике».

В круглом столе приняли участие лингвисты, педагоги и студенты. Организаторы обсуждения называют сохранение родных языков приоритетом государственной национальной политики.

Заседание открыл врио министра по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов. Он отметил, что по статистике каждые две недели в мире исчезает один язык.

Пока на языке будет говорить хотя бы один человек, он будет жить.

Ученые-языковеды уверены, чтобы сохранить язык, ему надо придать функциональность, вести делопроизводство. На национальных языках надо вести обучение, выпускать учебники и книги.

Участники дискуссии предложили законодательные инициативы для сохранения национальных языков. Также будут создавать экспертные советы по сохранению родных языков и увеличат часы преподавания в школе.