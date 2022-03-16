В Дагестане готовят меры поддержки для экспортеров

На заседании Правительства обсудили меры поддержки для экспортеров. «Нам необходимо внимательно изучить проблемы, с которыми сталкиваются экспортеры республики из числа предпринимателей. Принять необходимые меры по их поддержке.

Главная цель, прежде всего, — это сохранение производства и рабочих мест, числа занятых в сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, а также налаживание объемов поставок продукции из зарубежных стран», — отметил Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В республике насчитывается более 120 предприятий, занятых внешней торговлей, в основном это микропредприятия. Объем экспорта в 2021 году составил порядка 6 млрд рублей. В текущем году в рамках подписанного соглашения с АО «Российский экспортный центр» республика должна внедрить в регионе региональный экспортный стандарт. Он представляет собой унифицированный набор инструментов поддержки экспорта, которые в 2019-2021 годах уже внедрены и успешно применяются во многих субъектах России.

В 2021 году Республика Дагестан активно экспортировала промышленную продукцию, продукцию топливно-энергетического комплекса, продукцию мукомольно-крупяной промышленности, продукцию сельского хозяйства в 42 страны мира.

После введения санкций в республике проводится опрос экспортеров для выявления проблем, с которыми они столкнулись.

Говоря непосредственно о внедрении в республике Регионального экспортного стандарта 2.0 в рамках реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» планируется в 2022 году, Халилов рассказал, что он состоит из нескольких инструментов.