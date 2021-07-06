В Дагестане готовят концепцию обращения с отходами

В Махачкале проходит конференция, посвященная реформе обращения с отходами. В открытии принял участие председатель Правительства Абдулпатах Амирханов.

Амирханов отметил, что существующая система обращения с отходами разрушает окружающую среду.

Республика готовится к созданию объектов обработки, переработки и размещения отходов и станций перегрузок.

«Мы планируем создать региональную компанию, которая вместе с ППК «РЭО» будет заниматься строительством объектов переработки отходов. Это позволит снять обременение в плане финансирования с регионального бюджета, в рамках работы новой компании мы будем подавать заявки в федеральные органы исполнительной власти для участия в соответствующей программе», — отметил премьер.

Новая концепция будет готова к осени этого года.