В Дагестане готовность объектов ЖКХ к зиме составляет 62%

О ходе подготовки объектов ЖКХ муниципальных образований к сезонной эксплуатации в ходе оперштаба доложил глава Минстроя РД Артур Сулейманов.

Он сообщил, что в городах и районах подготовлено 7,9 млн кв. м жилищного фонда (72,9 % от запланированной площади), 229 котельных (53,5 %), 13 центральных тепловых пунктов (65 %), выполнены работы по капитальному ремонту 73,9 км ветхих водопроводных сетей (43,5 %), 18,5 км – канализационных (62,8 %) и 16,4 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении (58,4 %).