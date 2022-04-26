В Дагестане горячее питание для младшеклассников организуют с помощью местных производителей

25 апреля на очередном заседании Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития региональной экономики обсудили вопрос обеспечения горячим питанием обучающихся в 1–4 классах в государственных и муниципальных образовательных организациях Республики Дагестан.

Сергей Меликов ориентировал органы власти на поддержку местных производителей.

По соглашению между Минпросвещением РФ и Правительством РД общий объем на организацию горячего питания в 2022 году – более 2 млрд рублей при расчете количества учебных дней для 1 класса – 158 дней, для 2-4 классов – 197 дней.

«Зачем нам везти продукцию, когда мы можем всё производить у себя. Можно создать некий кооператив, который бы занимался поставкой наших экологически чистых и свежих продуктов в школы, равно как и производить другие продукты для организации горячего питания», — сказал глава республики.

Сергей Меликов призвал поддерживать местное производство и в других областях, в частности при благоустройстве территорий.