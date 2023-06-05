В Дагестане газифицировано около 2,5 тысячи домовладений

В Дагестане по программе социальной догазификации принято более 5,2 тысяч заявок, заключено 4410 договоров, и к 2462 домовладениям уже подведены газовые сети. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и тарифов Республики Дагестан.

Подать заявку на социальную догазификацию несложно, это можно сделать на портале Госуслуг, через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» или сайты операторов газификации.

Для удобства россиян выпустили и новый информпроект – «Газ в каждый дом». На портале можно не только найти всю актуальную информацию о социальной догазификации, но и получить оперативный ответ, если возникли какие-либо сложности. Перейти на портал можно по ссылке: https://www.mk.ru/projects/gazvkazhdiydom/.