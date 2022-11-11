В Дагестане ещё несколько сел получили доступ к природному газу

В этом году в Дагестане построено более 180 км газовых сетей в десяти населенных пунктах республики – сюда входят села и поселки, где никогда не было голубого топлива или которые были газифицированы только частично.

Как сообщили в региональном минэнерго, до конца года планируется подвести газовые сети еще к 11 муниципалитетам. На эти цели из регионального бюджета было в общем направлено более 700 млн рублей.

По словам министра энергетики и тарифов Дагестана Ризвана Мурадова, строительство новых газопроводов предусмотрено Республиканской инвестиционной программой и направлена на повышение уровня газификации региона.

На сегодня Дагестан газифицирован на 75,8%, что выше среднероссийского показателя. Более высокий уровень в городах – 88%, в сельской местности – 68%.