В Дагестане два инвестпроекта планируют привлечь средства благодаря льготному кредиту

«Смотрели два проекта, один из них санаторий Каспий, который активно сейчас развивается. Коллеги готовятся подать заявку на получение льготного кредита под 5%, планируют привлечь 3,5 млрд рублей кредитных средств. Для бизнеса это создает совершенно новые условия для инвестирования в туристическую инфраструктуру. Мы рассчитываем, что все конкурсные процедуры пройдут удачно, и этот проект встанет в программу льготного кредитования», — сказала он.

Еще один проект — отель «Кислород» — тоже расположен на берегу Каспия, недалеко от Махачкалы. «Коллеги тоже готовят на получение льготного кредита для того, чтобы быстрее двигаться, запускать проект. <…> Мы как раз такие дешевые длинные кредиты под 5% на 15 лет сегодня таким инвесторам предоставляем. У нас вот Дагестан готовит две такие заявки», — прокомментировала глава Ростуризма.

Кроме того, по словам Догузовой, Дагестан на середину лета готовит большую заявку на софинансирование общественных предпринимательских инициатив. Это поддержка малого и среднего бизнеса в реализации таких турпроектов — обустройство маршрутов, троп всем необходимым, а также кемпингов и автокемпингов. Так, вместе с республикой готовится заявка на туристическое обустройство центра Дербента. «Порядка 250 млн рублей можно получить на туристическое обустройство Дербента, эта заявка сейчас регионом готовится», — сказала она.