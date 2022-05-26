Экономика

В Дагестане два инвестпроекта планируют привлечь средства благодаря льготному кредиту

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Также регион на середину лета готовит большую заявку на софинансирование общественных предпринимательских инициатив.

«Смотрели два проекта, один из них санаторий Каспий, который активно сейчас развивается. Коллеги готовятся подать заявку на получение льготного кредита под 5%, планируют привлечь 3,5 млрд рублей кредитных средств. Для бизнеса это создает совершенно новые условия для инвестирования в туристическую инфраструктуру. Мы рассчитываем, что все конкурсные процедуры пройдут удачно, и этот проект встанет в программу льготного кредитования», — сказала он.

Еще один проект — отель «Кислород» — тоже расположен на берегу Каспия, недалеко от Махачкалы. «Коллеги тоже готовят на получение льготного кредита для того, чтобы быстрее двигаться, запускать проект. <…> Мы как раз такие дешевые длинные кредиты под 5% на 15 лет сегодня таким инвесторам предоставляем. У нас вот Дагестан готовит две такие заявки», — прокомментировала глава Ростуризма.

Кроме того, по словам Догузовой, Дагестан на середину лета готовит большую заявку на софинансирование общественных предпринимательских инициатив. Это поддержка малого и среднего бизнеса в реализации таких турпроектов — обустройство маршрутов, троп всем необходимым, а также кемпингов и автокемпингов. Так, вместе с республикой готовится заявка на туристическое обустройство центра Дербента. «Порядка 250 млн рублей можно получить на туристическое обустройство Дербента, эта заявка сейчас регионом готовится», — сказала она.

Количество туристов, посещающих Дагестан, растет с каждым годом. Так, по итогам 2021 года турпоток в республику впервые превысил 1 млн человек, рост по отношению к предыдущему году составил 29,1%. Для создания современной туристической инфраструктуры в настоящее время в республике формируются пять кластеров: Дербент, Сулакский каньон, Ачикольские озера, а также прибрежный и горный. Прибрежный кластер будет сосредоточен на развитии пляжного туризма.
источник: ТАСС

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