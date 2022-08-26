В Дагестане досрочно завершили программу по переселению из ветхого жилья

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РД Артур Сулейманов на заседании Совета при Главе РД по стратегическому развитию и проектной деятельности в РД отмерил, что в рамках Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в РД в 2019-2023 годах», рассчитанной на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в рамках досрочного завершения программы обеспечено расселение 67 семей (210 чел.), не расселёнными остаются 5 семей (17 чел.) в г. Махачкале.

Ликвидирован аварийно жилищный фонд площадью 2,75 тыс. кв м. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме досрочно. На эти цели было затрачено порядка 118 млн рублей из федерального, регионального и муниципальных бюджетов.