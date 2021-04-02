В Дагестане досрочно расселят аварийный жилфонд

В Дагестане принимают меры для ускорения расселения аварийного жилфонда. Врио главы республики Сергей Меликов провел посвященное реализации госпрограммы совещание.

С докладом выступил первый вице-премьер Батыр Эмеев.

В Дагестане переселение людей из ветхого жилья происходило в два этапа. В 2013-2017 годах планировалось переселить 3275 семей, но 315 отказались переезжать в новые квартиры, сославшись на то, что предлагаемое жилье находится слишком далеко от их прежнего адреса.

Программа 2019-2024 годов выполнена на четверть. Из 77 семей 18 уже расселены.

Республика заключила соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ о досрочном завершении в республике программы переселения.