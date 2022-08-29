В Дагестане до конца текущего года жильем будет обеспечено 386 детей сирот

Такую цифру озвучил министр образования и науки региона Яхья Бучаев на заседании оперштаба под руководством премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова.

По словам министра, в 2022 году на обеспечение жильем 386 детей-сирот в республиканском бюджете предусмотрены средства в размере 773,2 млн рублей.

На сегодняшний день заключено 177 из 386 муниципальных контрактов на приобретение жилья для детей-сирот (осталось приобрести 209 объектов).

Угроза срыва мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот сохраняется в следующих муниципалитетах: г. Махачкала, г. Каспийск, г. Избербаш, г. Хасавюрт, г. Кизилюрт, г. Дербент, г. Кизляр, Табасаранский, Кулинский, Кизлярский, Казбековский , Магарамкентский, Карабудахкентский, Дербентский, Буйнакский и Кизилюртовский районы.

В случае неосвоения предусмотренных средств в срок до 1 сентября 2022 года, средства будут отозваны и перераспределены в пользу муниципалитетов, готовых их освоить.