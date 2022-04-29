В Дагестане до конца года завершат проектирование трех мусоросортировочных заводов и трех полигонов

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов в пятницу, 29 апреля, принял участие в заседании расширенной коллегии Министерства природных ресурсов и экологии Дагестана, где были подведены итоги работы ведомства за 2021 год.

Говоря непосредственно о работе Минприроды республики, Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что одними из наиболее актуальных продолжают оставаться вопросы организации работы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Главной задачей в ближайшие 2 года является создание действенного механизма, охватывающего все стадии от сбора отходов, до их переработки и размещения. На сегодняшний день республика не имеет ни одного объекта инфраструктуры в этой сфере, что не позволяет определить эффективного постоянного регионального оператора и в конечном итоге обеспечить жителям нашей республики чистоту и порядок в городах и районах.

В этом направлении Главой РД Сергеем Меликовым определены первоочередные мероприятия по формированию такой системы, и наша задача эти мероприятия качественно и в срок реализовать», — заявил премьер-министр РД.

По мнению премьер-министра особое внимание необходимо уделить реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», в раках которого в ближайшее три года запланирована реализация мероприятий по расчистке озера Аджи (Папас) в Дербентском районе.

«Проведение данных работ позволит в значительной степени восстановить экологическое состояние водного объекта, улучшить его качество, тем самым обеспечив благоприятные условия среды обитания объектов животного мира, птиц, а также условия отдыха населения», — сказал Абдулмуслимов.

В ходе заседания коллегии также выступили заместитель руководителя Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора Осман Гасанов, заместитель Махачкалинского межрайонного природоохранного прокурора Максим Лукьянов.