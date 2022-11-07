В Дагестане до конца года завершат капитальный ремонт в 100 многоквартирных домах

В Дагестане до конца 2022 года завершат капитальный ремонт в 100 многоквартирных домах.

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в понедельник, 7 ноября, провёл заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Республики Дагестан с учетом внешних факторов.

Обсудили вопрос о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах республики.

«Проведение капитального ремонта жилья самым непосредственным образом влияет на качество жилищно-коммунальных услуг. Ремонтом водопроводных сетей достигается бесперебойность и стабильное качество водоснабжения, новые полимерные трубы сокращают потери, позволяют обойтись без лишних отключений. Современные лифты обеспечивают безопасное перемещение жителей; утепление фасадов повышает комфорт проживания, применение энергосберегающего оборудования позволяет снизить платежи граждан за коммунальные услуги», — отметил премьер.

Абдулмуслимов отметил, что ТСЖ должны активнее включаться в процесс. По его словам, многие управляющие организации не принимают участия в программе капремонта.

По информации Минстроя, до конца 2022 года в республике проведут капитальный ремонт в 100 многоквартирных домах общей площадью 254,28 тыс. кв. м, в 13 муниципальных образованиях на общую сумму — 586,92 млн руб. Таким образом, жилищные условия свои улучшат 11280 жителей республики.