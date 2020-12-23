В Дагестане до конца года утвердят кабинет министров

Сергей Меликов заявил о том, что кабинет министров будет сформирован и утвержден до конца года.

Меликов подчеркнул, что в новое правительство войдут профессионалы. О том, что республика ищет грамотных управленцев, в частности, и в области финансово-экономической деятельности, Меликов объявлял на одном из недавних совещаний.

Премьер Абдулпатах Амирханов представил структуру нового правительства. Предполагается, что оно будет состоять из 7-ми блоков, которыми будут руководить отдельно вице-премьеры.