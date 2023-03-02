В Дагестане до конца года откроют 20 новых детских садов

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание, на котором обсудили меры по увеличению доступности дошкольного образования в республике.

Абдулмуслимов отметил, что при содействии Министерства просвещения России в республике реализуется масштабная программа по строительству дошкольных образовательных организаций.

По информации премьер-министра, в 2022 году открыли свои двери 22 детских сада на 3 660 мест. В текущем году планируется открыть еще 20 детских садов на 3 320 мест и ввести в эксплуатацию 6 детских садов на 1 060 мест. Но показатель доступности дошкольного образования остается одним из самых низких – порядка 59%.

Министр образования и науки Яхья Бучаев рассказал, что развитие дошкольного образования – один из приоритетов образовательной политики на всех уровнях власти и основной вектор для роста — это обеспечение 100% доступности для всех детей.

Он сообщил, что в целях реализации майских указов Президента России для достижения 100%-й доступности дошкольного образования сегодня в республике ведется беспрецедентное строительство дошкольных образовательных организаций в рамках нацпроекта «Демография» и госпрограмм: «Комплексное развитие сельских территорий», «Развитие СКФО» «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ», «Комплексное территориальное развитие г. Дербент» и Республиканской инвестиционной программы.

По нацпроекту «Демография» с начала реализации программы предусмотрено проектирование и строительство 59 дошкольных образовательных организаций на 9410 мест, из них по 31 объекту на 4720 мест выданы лицензии на осуществление образовательной деятельности.

На 1 января 2023 года уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в Республике Дагестан составил 58,96 %. В очереди на зачисление в детсады состоит более 21 тысяч детей, в том числе в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – более 6 тысяч детей.