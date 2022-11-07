В Дагестане до конца 2022 года завершат капитальный ремонт в 100 многоквартирных домах

Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РД Залкип Залкипов в рамках заседания Оперштаба по развитию экономики региона, который проходит в эти минуты под руководством премьер-министра Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Как рассказал Залкип Залкипов, до конца 2022 года в республике проведут капитальный ремонт в 100 многоквартирных домах общей площадью 254,28 тыс.кв.м, в 13 муниципальных образованиях на общую сумму — 586,92 млн руб. Таким образом, свои жилищные условия улучшат 11280 жителей республики.

«Программа реализуется в два этапа 1-й этап — 61 МКД, и 2-й этап — 39 МКД. В текущем году предусмотрены ремонт кровли в 42 домах, ремонт фасада в 16 домах, ремонт подвала в 10 домах, ремонт внутридомовых инженерных систем в 50 домах, а также замена 54 лифтов в 19 МКД», — озвучил Залкипов.