В Дагестане до 2030 года построят четыре племрепродуктора для разведения овец

Также планируется путем геномной селекции тиражировать полученный высокопродуктивный мелкий рогатый скот в хозяйствах региона.

Четыре племрепродуктора построят в Дагестане до 2030 года для разведения мясных пород овец в рамках четырехстороннего соглашения, которое было подписано в среду на полях Всероссийской выставки племенных овец и коз. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

«Подписи под документом поставили министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мухтарбий Аджеков, ректор ДагГАУ Зайдин Джамбулатов, президент Национального фонда развития мясного скотоводства Андрей Журавлев и гендиректор ООО «Биоинновации» Владимир Меньшенин. В Дагестане в 2024-2029 годах будет построено не менее четырех племрепродукторов по разведению мясных пород овец, созданы поместные — гибридные стада на основе скрещивания дагестанских пород и специализированных мясных», — говорится в сообщении.

Как сообщается, также планируется путем геномной селекции тиражировать полученный высокопродуктивный мелкий рогатый скот в хозяйствах республики.

«У нас будет возможность получать 30-40 ягнят в год от одного животного за счет использования эмбрионов. Программа позволит круглый год обеспечивать мясом перерабатывающие предприятия», — передает пресс-служба слова Джамбулатова. Всероссийская выставка племенных овец и коз проходит с 16 по 19 мая на площадке стадиона «Анжи Арена» в городе Каспийске. Ее организатором выступает Минсельхоз России совместно с Национальным союзом овцеводов и Федеральным аграрным научным центром Республики Дагестан.

Источник