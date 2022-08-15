В Дагестане до 2027 года в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» построят 18 объектов водоснабжения

Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РД Артур Сулейманов на заседании Оперштаба по обеспечению устойчивого развития экономики.

Так в рамках проекта, качественной питьевой водой будут обеспечены жители крупных городов как: Махачкала, Каспийск, Избербаш, Хасавюрт и Кизилюрт. На строительство объектов выделено более 6,5 млрд рублей из федерального бюджета.

«Республика Дагестан испытывает острую необходимость в дополнительном финансировании реализации проектов по реконструкции, строительству и модернизации проектов коммунальной инфраструктуры. Для решения данных вопросов, мы продолжим работу по наращиванию участия республики в национальных проектах, федеральных и государственных программах», — отметил министр.