Общество

В Дагестане до 2027 года в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» построят 18 объектов водоснабжения

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Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РД Артур Сулейманов на заседании Оперштаба по обеспечению устойчивого развития экономики.

Так в рамках проекта, качественной питьевой водой будут обеспечены жители крупных городов как: Махачкала, Каспийск, Избербаш, Хасавюрт и Кизилюрт. На строительство объектов выделено более 6,5 млрд рублей из федерального бюджета.

«Республика Дагестан испытывает острую необходимость в дополнительном финансировании реализации проектов по реконструкции, строительству и модернизации проектов коммунальной инфраструктуры. Для решения данных вопросов, мы продолжим работу по наращиванию участия республики в национальных проектах, федеральных и государственных программах», — отметил министр.

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