В Дагестане до 2025 года по программе «Газпрома» газифицируют свыше 210 населенных пунктов

Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, в прошлом году завершено строительство 19 объектов газификации общей протяженностью 229 км. Более 210 населенных пунктов планируют газифицировать в Дагестане по программе «Газпрома» до 2025 года. На это предусмотрено 22 млрд рублей, сообщил во вторник в докладе перед Народным Собранием Председатель Правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«ПАО «Газпром» утверждена программа строительства газовых сетей республики на сумму 22,0 млрд рублей, что позволит газифицировать 211 населенных пунктов и более 40 тыс. домовладений до 2025 года», — сказал Абдулмуслимов.

По словам Абдулмуслимова, в прошлом году завершено строительство 19 объектов газификации общей протяженностью 229 км.

«Газифицировано три населенных пункта и обеспечена возможность дальнейшей газификации порядка семи тысяч домовладений в двенадцати населенных пунктах. В рамках программы реконструкции и технического перевооружения объектов добычи и транспорта газа на 2021-2025 годы ПАО «Газпром» завершены работы по техническому перевооружению девяти газораспределительных станций. В 2023 году запланирована реконструкция восьми газораспределительных сетей», — добавил он.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/17156969