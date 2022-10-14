В Дагестане до 2024 года планируется создать мощности, способные обрабатывать до 950 тысяч тонн отходов в год

В Дагестане до 2024 года планируется создать мощности, способные обрабатывать 950 тысяч тонн отходов в год.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов провел рабочую встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Обсуждали ликвидацию объектов накопленного вреда на территории региона, а также создание инфраструктурных проектов в сфере обращения с ТКО.

Республика заключила три концессионных соглашения с ППК РЭО, благодаря которым на территории республики появятся новые мощности для обработки и утилизации отходов.

«Развитию отрасли обращения с отходами Правительство России сегодня уделяет большое внимание. Разработаны различные формы поддержки региональных властей и компаний. Например, в рамках одной из них, регионы с низким уровнем бюджетной обеспеченности могут возместить до 95 процентов затрат по концессионным соглашениям. В частности, в Дагестане до 2024 года планируется создать мощности, которые смогут обрабатывать 950 тысяч тонн отходов в год, и утилизировать до 570 тысяч тонн ежегодно», – отметил глава Минприроды России Александр Козлов.

Стороны обсудили и реализацию федерального проекта «Чистая страна». Региональные власти уже направили заявки для ликвидации свалок в четырёх городах: Буйнакск, Каспийск, Хасавюрт и Южно-Сухокумск.

Сергей Меликов со своей стороны заверил, что республика заинтересована в скорейшем решении этого вопроса.