В Дагестане детям участников СВО подарят подарки на Новый год

С 15 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Дагестане будут организованы новогодние мероприятия. Акции проводятся в рамках движения #МЫВМЕСТЕ.

В числе этих инициатив акция «Ёлка желаний», «Новый год в каждый дом», » Новогодние окна», кроме того, детям участников СВО будут переданы подарки. Как отметил министр по делам молодёжи РД Камил Саидов, в прошлом году были вручены более восемнадцати тысяч подарков, а также были переданы более четырёх тысяч продуктовых наборов пожилым гражданам и малоимущим семьям.