Общество

В Дагестане детям участников СВО подарят подарки на Новый год

Оставить комментарий

С 15 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Дагестане будут организованы новогодние мероприятия. Акции проводятся в рамках движения #МЫВМЕСТЕ.

В числе этих инициатив акция «Ёлка желаний», «Новый год в каждый дом», » Новогодние окна», кроме того, детям участников СВО будут переданы подарки. Как отметил министр по делам молодёжи РД Камил Саидов, в прошлом году были вручены более восемнадцати тысяч подарков, а также были переданы более четырёх тысяч продуктовых наборов пожилым гражданам и малоимущим семьям.

Также читают:

В Сочи стартовал форум современной журналистики "В...
За год ЦУР РД обработал более тридцати тысяч обращ...
Роструд уточнил, как россияне будут отдыхать на ма...
Председатель Совета ветеранов ОМВД России по г. Ха...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.