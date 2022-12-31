В Дагестане детям-сиротам, достигшим 23 лет, помогут в приобретении жилья

Соответствующий закон сегодня подписал Глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Право на социальную выплату, удостоверенную сертификатом, имеют лица, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, в случае если: заявитель включен в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями; заявитель не состоит на учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансерах в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств; у заявителя отсутствует задолженность по налогам и сборам не позднее одного месяца на дату подачи заявления; у заявителя отсутствует задолженность по алиментным обязательствам.

При приобретении жилого помещения заявитель имеет право использовать в том числе собственные средства.