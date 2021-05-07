В Дагестане держат под контролем ситуацию с гибелью нерпы

Руководство республики держит на особом контроле ситуацию с гибелью нерпы на побережье Каспийского моря. На берегу нашли более ста пятидесяти туш краснокнижных тюленей. Минприроды РД с Институтом экологии патрулирует предполагаемые места выброса животных на берег.

По версии массовая гибель животных произошла по причине попадания в рыболовные сети. Для выяснения всех обстоятельств необходимо взятие проб.

СК РФ по РД и Прокуратура проводят проверку по факту случившегося. Как сообщили в Институте экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета, четверть погибшей каспийской нерпы была обнаружена без шкуры, что говорит о факте браконьерства. Большинство обнаруженных туш принадлежит молодым особям.