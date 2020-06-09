В Дагестане действует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках республики

По информационным данным, анализ цен на продукты питания вошли три позиции по основным продуктам, в числе которых входят овощи, мясо, крупы, молочная продукция и так далее.

Если, к примеру, возьмем картофель, который используется практически в любом блюде, по отношению к началу эпидемии упал в цене, также подешевела капуста лук репчатый.

Говядина и баранина никак не реагируют на ситуацию в экономике и продаются за также 300-330 рублей за килограмм, как и в начале 2020 года. Так же не изменились в цене: масло, рыба, колбаса, молоко свежее, хлеб и рис. Конечно, мы не берем в расчет привозной имбирь и лимон, цены на которые регулируются извне.

Сегодня ситуация с распространением коронавируса в Дагестане значительно улучшилось. Очень плачевная ситуация с лекарствами была в апреле и в начале мая.

Но к счастью на сегодняшний день в аптеках можно найти практически все виды лекарств, а также изменилась ситуация с масками — их можно достать в любой аптеке по цене 15-30 руб. Очень много волонтеров раздают маски бесплатно.