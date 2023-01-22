В Дагестане дан старт работе Вахты памяти поисковых отрядов

Об этом на странице в телеграм сообщил глава города Хасавюрт Корогли Корголиев

«Уважаемые друзья!

Сегодня мы провели очень значимое событие не только для города, соседних районов, но и всей республики и страны в целом. Потому что принцип преемственности поколений, есть основа будущего. Сегодня под Хасавюртом, вблизи села Покровское, был дан старт работе Вахты памяти поисковых отрядов из Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и, конечно, Дагестана. Основной целью поисковиков является самолет Героя Советского Союза Николая Жердева, упавший в ходе боя с превосходящими силами противника в этих окрестностях во время сражений Великой Отечественной войны.

Николай Прокофьевич Жердев родом из Донбасса. Он отдал жизнь за чистое небо над Дагестаном, Северным Кавказом и всей страной. Сейчас, спустя много десятилетий, Донбасс вновь вынужден давать отпор нацизму, и ребята из Дагестана, бок о бок с бойцами со всех регионов, сражаются за мир без чуждых насаждений, мировоззрения и уже неприкрытого фашизма.

Мы нашли полную поддержку Главы Республики Дагестан Сергея Алимовича Меликова при организации данного мероприятия. Хочу выразить благодарность коллегам из Хасавюртовского и Казбековского районов, депутатам Народного Собрания, представителям министерств по делам молодежи, по национальной политике и делам религий РД, военного комиссариата за практическую всестороннюю поддержку.

Уверен, молодые поисковики выполнят все поставленные задачи, но самое главное — узнают побольше друг о друге, о подвигах своих предков, а значит, мы будем уверены в подрастающем поколении, которому также необходимо не только сохранить, но и передать историю страны такой, какая она есть — полной мужества и героизма», — сообщил градоначальник.

Источник: https://t.me/korgoliev_k/454