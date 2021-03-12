В Дагестане дан старт работам по формированию КГС

Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» позволила создать комфортные условия отдыха почти для полутора миллионов граждан. Реализация программы продолжится в республике и в 2021 году. Старт работам уже дан в восемнадцати муниципалитетах Дагестана. Всего на текущий год запланировано благоустройство двухсот восемнадцати объектах в сорока восьми муниципалитетах региона. На реализацию данных проектов выделено более девятисот миллионов рублей. Работы находятся под контролем Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД.

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