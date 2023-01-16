В Дагестане число курильщиков составляет 13,6%

В России курят 37,4% мужчин и 10,3% женщин. Об этом говорят результаты расчётов «Абзаца» на основании информации Росстата за 2022 год.

Интересно, что за последние годы доля курящих людей снизилась – в 2020 году сигареты и другие курительные изделия становились спутниками 39,07% мужчин и 10,6% женщин.

Между тем в отдельных регионах курят особенно много жителей. Больше всего мужчин, имеющих такую привычку, обнаружили в Республике Алтай (52,4%), Сахалинской области (52%) и Чукотском автономном округе (49,8%). По доле курильщиков среди женщин лидируют Сахалинская область (24,9%), Камчатский край (24%) и Республика Коми (24%).

Минимальный процент курящих мужчин – в Чечне (7,6%), Ингушетии (8,8%) и Дагестане (13,6%). Среди женщин курильщиц труднее всего встретить в тех же регионах: в Ингушетии (0%), Чечне (0%) и Дагестане (0,2%).

В Москве сигареты употребляют 34,4% мужчин и 13,5% женщин.

Чтобы бросить курить, требуется мотивация. У людей она часто появляется в ситуациях, когда важно сохранить здоровье, рассказал «Абзацу» врач – психиатр-нарколог Василий Шуров.

«Женщины беременеют – у них появляется огромная мотивация, они бросают. Или человек попадает в какие-то обстоятельства, и ему врач говорит: «Всё, у тебя предынфарктное состояние, не бросишь – завтра будет инфаркт». Наши люди часто так делают. Часто семья, партнёр против, чтобы курил. А так идёт игра: человек бросает, а затем опять начинает. Потом – либо здоровье, либо обстоятельства, или, что называется, дозрел, на ЗОЖ переключился, в спорт пошёл, кашель курильщика по утрам надоел», – пояснил Шуров.

Лидерство северных регионов по доле курящих людей может быть связано с повышенной склонностью представителей местных народностей к формированию зависимости от никотина, добавил врач. Кроме того, может сказываться влияние неблагоприятных климатических условий и социально-экономической ситуации.

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Источник: https://absatz.media/news/24276-v-rossii-umenshilos-chislo-kurilshikov