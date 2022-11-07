Общество

В Дагестане через Единый портал госуслуг обеспечена возможность обращаться по 89 услугам

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Об этом сообщил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов на заседании Оперштаба по развитию экономики региона под руководством премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

По его словам, на текущий момент жителям республики обеспечена возможность обращаться в электронном виде через Единый портал госуслуг по 89 услугам, 84 из которых являются массовыми социально-значимыми услугами.

Показатель «Доля обращений за получением массовых социально значимых услуг в электронном виде» на текущий момент по республике составляет — 19%.

Электронные услуги оказывают 19 органов исполнительной власти и все 52 администрации муниципальных образований.

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