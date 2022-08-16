В Дагестане будут увеличены посевные площади под овощи и картофель

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации поставило задачи по увеличению в Дагестане посевных площадей под овощи и картофель на 3.3. тысячи гектар.

Данный факт прокомментировал Абдулмуслим Абдулмуслимов. По словам премьер-министра Дагестана, на данный момент Левашинский и Акушинский районы республики входят в пятёрку ведущих регионов страны по производству картофеля и овощей, однако и другие муниципалитеты Дагестана располагают всеми необходимыми условиями для наращивания объектов производства данных культур. Также, по словам Председателя Правительства РД, Дагестан имеет исторический опыт в выращивании сельхозкультур, что является немаловажным аспектом.