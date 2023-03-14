В Дагестане будут стимулировать картофелеводов для увеличения объемов производства

Хорошую новость производителям картофеля сообщил глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В этом году, сообщил премьер, начинает действовать федеральный проект по стимулированию производства овощеводства и картофелеводства.

«В рамках проекта будет субсидироваться не только товарный сектор — СПК, КФХ и ИП, но и ЛПХ, в связи с чем надо активно вовлекать их в этот процесс, надо оказывать консультации, помогать им в подготовке необходимых документов. В прошлом году мы значительно увеличили площади в товарном секторе, в этом году тоже надо продолжить работу в этом направлении», — обозначил задачи премьер.

Абдулмуслим Абдулмуслимов также отметил несколько республиканских хозяйств, которые ежегодно сеют и сажают овощи и картофель на площади 100 и более гектаров: ООО «Сириус» и «Мареновский» Кизлярского района, ООО «Агропрайм» Кизилюртовского района, ИП Магомедов Хасавюртовского района.