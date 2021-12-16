В Дагестане будут развивать рыбную отрасль

В Правительстве республики обсудили развитие рыбной отрасли. Вице-премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл совещание с участием компетентных ведомств.

Обсудили проблемы рационального использования биоресурсов Каспия и внутренних водоемов, говорили также о развитии рыболовства и аквакультуры.

Глава республики Сергей Меликов ставит задачу — восстановить отрасль. Для этого в Дагестане создан Комитет по рыбному хозяйству. Отрасль досконально исследуют.

Важное значение имеет охрана водных биологических ресурсов и пресечение деятельности браконьеров.

Отдельно остановились на ситуации с килькой. По мнению ученых, популяция этой рыбы в море восстановилась. Каждый год Дагестан может добывать у своих берегов до 30 тысяч тонн деликатеса.

Для воспроизводства популяции необходимо восстановить Нижнегорский и Аракумские озёра. На развитие мелиорации Дагестан получит от федерального центра до 15 млрд рублей по госпрограмме эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения.