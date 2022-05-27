В Дагестане будут расширяться возможности для оказания онкопомощи

В течение пяти дней в Дагестане под руководством главного онколога Минздрава России Андрея Каприна работала большая группа ведущих специалистов Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ.

Итоги информационно-просветительской акции были подведены сегодня с участием Главы Дагестана Сергея Меликова и гендиректора радиологии Минздрава России Андрея Каприна.

В общении с журналистами Сергей Меликов констатировал, что в настоящее время имеющейся мощности Республиканского онкологического центра недостаточно для оказания медицинской помощи в полном объеме: «И это не связано с какой-то недоработкой. На сегодняшний день выявляемость онкозаболеваний заставляет нас задумываться о необходимости делать больше в плане создания условий как для обследования, так и для лечения людей», – отметил глава региона. Он также поблагодарил Андрея Каприна и весь коллектив возглавляемого им Центра за оказываемую методическую помощь.

«К сожалению, жители нашей республики нередко затягивают с обследованием и обращаются за помощью тогда, когда ее нужно уже получать на больничной койке. Считаю, что нам нужно увеличивать возможности по консультативным и амбулаторным медицинским мероприятиям, чтобы оказывать медицинскую помощь на ранних стадиях заболевания. В числе ближайших задач, которые мы ставим перед собой, – увеличение поликлинической мощности нашего онкоцентра и строительство на его базе нового современного корпуса. Сейчас мы занимаемся проектированием. Кроме того, будем работать над расширением возможностей проводить онлайн-консультации с ведущими клиниками страны», – поделился планами глава Дагестана, акцентировав внимание также на том, что такая помощь должна быть доступна не только в столице региона.