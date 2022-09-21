В Дагестане будут работать участки для голосования на референдумах

Референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях пройдут с 23 по 27 сентября.

Избирательная комиссия Республики Дагестан в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России окажет содействие избирательным комиссиям этих республик и областей в организации участков для голосования их граждан на территории региона.

Содействие будет оказано в части предоставления помещений для голосования, технологического оборудования, включая стационарные и переносные ящики, мобильные ширмы и сейф-пакеты для хранения избирательной документации.

В Республике Дагестан для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик и Запорожской и Херсонской областей будут открыты четыре участка для голосования.

Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Николай Булаев: ЦИК России окажет содействие избирательным комиссиям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в организации избирательных участков на территории Российской Федерации для жителей, которые были вынуждены уехать с территории Украины и Донбасса.

«У граждан должна быть возможность проголосовать, и мы такую возможность нашим коллегам поможем создать», — отметил заместитель Председателя Центризбиркома.