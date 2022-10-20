В Дагестане будут приняты дополнительные меры для обеспечения необходимым дагестанских военнослужащих и мобилизованных граждан

Об этом на совещании заявил руководитель Дагестана Сергей Меликов. Он подчеркнул, что для достижения максимального эффекта усилия по обеспечению военнослужащих и решения о направлении той или иной помощи должны быть полностью подчинены нуждам и запросам воинских частей, поэтому этот процесс будет централизован на республиканском уровне. Приоритетным является обеспечение личного состава.

Кроме того, Сергей Меликов подчеркнул, что представители общественных организаций, депутаты Народного Собрания РД, другие лица, предпринимающие частные поездки в регионы с введенным военным положением, должны учитывать вопросы безопасности.