В Дагестане будут масштабно отмечать победу в битве за Кавказ

Такую инициативу озвучил Глава республики Сергей Меликов на заседании оргкомитета «Победа». Глава региона рассказал и о массовом героизме, который в те годы проявили жители республики.

«Подвиг людей в кавказском сражении был истинно народным. Регулярным войскам не хватало вооружения, техники, инвентаря для оборудования оборонительных позиций. Все от мала до велика – 12-летние дети, старцы – приняли участие в обороне. Проезжая эти территории, удивляешься, как люди удерживали сложные в рельефном отношении позиции и противостояли превосходящему по численности врагу», – сказал глава РД.

Напомним, битва за Кавказ является одним из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Она длилась 450 дней. Противник, который планировал захватить нефтяные месторождения, был разбит и отброшен за пределы Кавказа.