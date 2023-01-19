В Дагестане будет запущен проект «Карта туриста»

18 января Глава Республики Дагестан Сергей Меликов и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев подписали соглашение о запуске проекта «Карта туриста Республики Дагестан». Благодаря данной инициативе, туристам будет осуществлена выплата кешбэка от посещения объектов и предприятий туристической отрасли Дагестана. Для этого любую карту «Мир» достаточно будет зарегистрировать на региональном портале http://визитдагестан.рф.

Сергей Меликов отметил важность данной инициативы для Дагестана: «Уверен заключенное соглашение позволит нашим гостям чувствовать себя у нас комфортно, отдыхать и работать в привычном для них режиме».