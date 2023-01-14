В Дагестане будет создано республиканское отделение Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности»

Главным управлением МЧС России по РД совместно с Министерством образования и науки Республики Дагестан было проведено учредительное собрание по созданию республиканского отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности».

Деятельность регионального отделения будет направлена на организацию и проведение соревнований «Школа безопасности», взаимодействие с муниципальными управлениями образования и органами местного самоуправления муниципальных образований республики по привлечению учащихся школ к участию на региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях «Школа безопасности», а также на другие мероприятия культуры безопасности жизнедеятельности.