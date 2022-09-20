В Дагестане будет развиваться помощь детям с болезнями печени

Выявлять первые признаки патологии печени на суперсовременном оборудовании уже начали в Республиканском перинатальном центре. Это стало возможным благодаря поставке уникального оборудования благотворительным фондом «Жизнь как чудо», с руководством которого в эти дни посетившим Дагестан встретилась министр здравоохранения республики Татьяна Беляева.

Новая аппаратура помогает вовремя определить повышенный уровень аммиака в крови у ребёнка. Кроме техники, первостепенную роль играют подготовленные медицинские кадры. В ходе встречи достигнута договорённость об обучении дагестанских врачей и развитии ранней диагностики детских заболеваний печени в Дагестане.

«В рамках программы фонда «Школа по заболеваниям печени» мы будем рады пригласить перинатальные центры и детские больницы Республики Дагестан к сотрудничеству для выявления гипераммониемии у детей неонатального возраста» — высказала руководитель фонда «Жизнь как чудо» Анастасия Черепанова.

«Мы рады приветствовать в нашей республике такие некоммерческие организации, которые не словом, а делом способствуют совершенствованию оказания медицинской помощи в регионах. Так, на 6-ое октября при непосредственной организации фонда в Махачкале намечена конференция с участием ведущих специалистов из федеральных медицинских учреждений. На конференции будут затронуты темы наследственных болезней обмена и такого проявления, как повышенный аммиак в крови. Это будет очень полезно нашим специалистам» — подчеркнула министр.

Благотворительный фонд «Жизнь как чудо» с 2009 года помогает детям с тяжелыми заболеваниями печени и ставит перед собой задачу — поддерживать врачей через обучающие программы, чтобы развивать и совершенствовать раннюю диагностику заболеваний печени.

Подробная информация о проектах фонда опубликована на портале ПРОПЕЧЕНЬ.РФ