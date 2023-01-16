В Дагестане будет продолжена реализация дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан продолжит реализацию мер в целях оказания поддержки рынка труда и предупреждения безработицы.

В 2022 году в рамках госпрограммы РД «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Дагестан» ЦЗН Минтруда Дагестана организованы общественные работы для 1,6 тысяч граждан.

Кроме того, в 2022 году заявления на участие в данной программе подали 35 работодателей на подбор более чем трехсот работников. В 2023 году работа по данному направлению будет продолжена. С целью снижения напряженности на рынке труда предусмотрены финансовые средства в сумме около 63 миллионов рублей из федерального бюджета.

В частности, более тридцати шести миллионов рублей будет отправлено на организацию временной занятости 505 работников, которые находятся под риском увольнения.