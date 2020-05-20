Здравоохранение

В Дагестане будет построен инфекционный центр на 200 человек

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19 мая заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов прибыл с рабочим визитом в Дагестан, где вместе с Владимиром Васильевым обсудил основные аспекты строительства в республике многофункционального инфекционного центра.

Планируется, что центр примет до двухсот пациентов и будет оснащен самым необходимым оборудованием. На данный момент место строительства окончательно не определено, но считается целесообразным построить его на базе другого медучреждения, так как там уже есть налаженная инфраструктура.

Напомним, аналогичные центры построены в шестнадцати регионах России. Строительство Дагестанского центра будет проходить по проекту центра на Камчатке по причине высокой сейсмичности.

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